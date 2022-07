Rot oder Weiß: Reicht Bayerns Transferoffensive?

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf ab sofort mit einem Kader arbeiten, von dem sich Bayerns Bosse vor allem eines erhofften: Es sollen mehr Titel her als vergangene Saison, als man den Fans "nur" die Meisterschale präsentieren konnte. Am besten, so der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn, soll es auch in der Champions League weiter gehen als nur bis ins Viertelfinale.

Mit den vier hochkarätigen Neuzugängen hat die Klubführung auch den Druck auf Nagelsmann erhöht, der weiß, dass er nach seinem durchwachsenen ersten Jahr mehr liefern muss. Doch reicht die Transferoffensive aus? Oder fehlt nach dem Wechsel von Topstürmer Robert Lewandowski noch ein Offensivspieler, der für mehr als 20 Saisontore gut ist?

Reicht Bayerns Transferoffensive? Unsere FC-Bayern-Reporter Taufig Khalil und Philipp Nagel haben ihre Meinung dazu. Ein Pro & Contra.