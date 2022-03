Rot oder Weiß: Holen die Bayern das Double?

Contra: Philipp Nagel

Meinung von Philipp Nagel, FC-Bayern-Reporter für den BR

Ich sage: Die Bayern holen diese Saison einen Titel. Und zwar die Meisterschaft.

Für die Champions League fehlt mir einfach die Vorstellungskraft, wie die wacklige Bayern Defensive ernsthaft gegen das "Guardiolische Positionsspiel", die wiederentdeckte Offensiv-Power von Real Madrid oder das vielzitierte Liverpooler Pressing bestehen soll. Wobei ich den Bayern sogar tatsächlich noch zutraue, sich gegen Klopp durchzusetzen.

Anfällige Bayern-Abwehr gegen Star-Offensive

Aber der Reihe nach: Villarreal jetzt im Viertelfinale - geschenkt. Danach geht es vermutlich (!) im Halbfinale gegen Liverpool – okay, da klappt vielleicht. Aber im Finale würden Teams wie Manchester City oder Real Madrid warten. Und für diese Gegner - sorry, dabei bleibe ich – ist die Bayern-Defensive zu schwach.

Ja, in einem möglichen Finale, also in einem einzigen Spiel, ist immer alles möglich. Stimmt: Also auch vier Gegentore. Bayerns bester Abwehrspieler, Niklas Süle, ist aktuell noch verletzt; Lucas Hernández und Dayot Upamecano harmonieren bis heute nicht. Bei den Außenbahnspielern sieht es nicht viel besser aus: Davies fängt jetzt langsam wieder an. Keine Ahnung auf welchem Niveau er wieder einsteigt. Und Benjamin Pavard – bleibt eben Benjamin Pavard.

Sorry, liebe Bayern-Fans, in dieser Saison gibt’s nur einen Titel zu feiern.