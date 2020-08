Rosi Mittermaier kritisiert Sport-Gigantismus und IOC

"Doping geht gar nicht"

Mittermaier kritisierte zudem, dass Dopingvergehen - wie jene der Russen bei den Spielen 2014 in Sotschi - nicht konsequent geahndet werden. "Doping geht gar nicht. Das gehört viel konsequenter bestraft", forderte sie. "Wenn sich ein Land nicht an die Regeln des Fairplay hält, dann gehört es sanktioniert. Da bin ich enttäuscht vom IOC, dass es keine striktere Linie fährt."

Immer noch Freude am Skifahren

Die Freude am Sport sei ihr dadurch aber nicht genommen worden. "Nein, das reine Skifahren ist für mich immer noch das Schönste, was es gibt und wo mir immer das Herz aufgehen wird", sagte Mittermaier, die inzwischen größten Spaß am Sport mit ihren Enkeln hat.

Doch "Sport ist nicht alles. Es gibt so vieles, was mir Freude macht.“, sagt Rosi Mittermaier selbst. Über den Skisport ist sie nicht nur bekannt, sondern auch weltberühmt geworden. Am 5. August 2020 wird sie 70. Wir zeigen am Montag um 22.00 Uhr im BR Fernsehen ein Porträt über die "Gold-Rosi" der Deutschen.