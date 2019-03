Rosenmüller: "Eine große Versöhnungsgeschichte"

Rosenmüllers Film "Trautmann" zeichnet den Lebensweg des ehemaligen Kriegsgefangenen nach, der zum Helden bei Manchester City wurde: Im Finale des FA Cups 1956 rettete der frühere deutsche Fallschirmjäger seiner Mannschaft den Sieg im Endspiel gegen Birmingham City (3:1) - mit gebrochenem Genick. Diese Diagnose wurde Tage nach dem Abpfiff festgestellt, Trautmann war nur knapp dem Tod entgangen.

"Englands Fußballer des Jahres"

Im gleichen Jahr wurde der gebürtige Bremer zu "Englands Fußballer des Jahres" gewählt - als erster Ausländer. Königin Elizabeth II. zeichnete ihn später mit dem "Order of the British Empire" für seine Verdienste um die englisch-deutsche Verständigung aus.

Sein Kriegs-Trauma, seine große Liebe zu seiner englischen Frau Margaret und der frühe Tod seines Sohnes John sind neben seiner Leidenschaft für den Fußball die großen Themen in dem Film. Trautmann wird von David Kross ("Der Vorleser") gespielt.

Nicht nur Fußball, sondern Versöhnung

Regisseur Marcus H. Rosenmüller hatte den 2013 gestorbenen Trautmann vor zehn Jahren getroffen. "Da haben wir ihn gefragt, ob wir das machen dürfen. Ihm war wichtig, dass wir nicht nur den Fußball, sondern die große Versöhnungsgeschichte erzählen."

Trautmann galt als einer der besten Torhüter der Welt zu seiner Zeit, spielte aber nie für die deutsche Nationalmannschaft, da Sepp Herberger keine Legionäre nominierte. Deutschland-Premiere des Films ist am 4. März in München, vom 14. März an kommt er in die Kinos. In England wird er erstmals gezeigt am 21. März - in Anwesenheit des aktuellen Teams und englischen Meisters von Manchester City.