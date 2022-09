Rosenaustadion Augsburg: Arena unter Denkmalschutz

In loser Serie stellt BR24 Sport in den nächsten Wochen Stadien in Bayern vor. Teil 11: das Rosenaustadion Augsburg.

Weitere Fußballstätten folgen.

Fakten zum Ingolstädter Stadion

Baubeginn: 1949

Eröffnung: 16. September 1951

Kapazität: 28.000

Architekt: u. a. Thomas Wechs

Besonderheit: steht seit 2014 unter Denkmalschutz

Ein Stadion auf Nachkriegsschutt

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Augsburger Rosenauberg zur Halde für Trümmer der zerstörten Gebäude, die recycelt und als Baustoffe verkauft werden sollten. Allerdings war die Nachfrage zu gering. Daraus entstand eine neue Idee: Man könne doch ein Stadion auf dem Schutt errichten. Aus Angst vor heftiger Kritik, wurde zunächst heimlich gebaut.

Genehmigung und Eröffnung trotz kritischer Stimmen

1949 wurde dann die offizielle Genehmigung erteilt, obwohl ein Großteil der Augsburger ein Stadion als sinnlos ansah, weil doch stattdessen auch Wohnungen und Schulen gebaut werden hätten können. Trotz aller Kritik fand dann aber im Jahr 1951 die Eröffnung statt.

Wider Erwarten ein Zuschauermagnet

Und siehe da: Das Stadion übertraf die Erwartungen bei weitem. Bis 1961 kamen insgesamt 3,4 Millionen Zuschauer. Sie sahen Fußball, Leichtathletik und Handball. Das Highlight war das Fußball- Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz, bei dem der legendäre Fritz Walter mitspielte.

Zu Hause des FC Augsburg

Bis 2009 war das Rosenaustadion die Heimspielstätte des FC Augsburg. Zudem fanden dort auch Partien wie das erste DFB-Pokal-Finale 1957 (den der FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf holte) oder Ligapokal-Spiele statt.

Modernisierung für die 2. Liga, trotzdem bald ein Neubau

Mit dem Aufstieg des FC Augsburg in die 2. Bundesliga im Jahr 2006 musste das Stadion modernisiert werden. Trotzdem genügte es langfristig nicht den Ansprüchen, weshalb ein Jahr später bereits mit dem Bau einer neuen Arena begonnen wurde.

Das Stadion wird zum Denkmal

Im Jahr 2014 stand die Sanierung der Leichtathletikanlage für 1,2 Millionen Euro an. Außerdem wurde das Stadion unter Denkmalschutz gestellt. Baulich darf es jetzt nicht mehr verändert werden.

Weitere Nutzung für Zweit- und Frauenteam sowie die Leichtathletik

Heute ist das Rosenaustadion Heimstätte der zweiten Mannschaft und des Frauenteams des FC Augsburg. Auch Leichtathletik-Events sind dort weiterhin zu Gast.