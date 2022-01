Romy Ertl in den Fußstapfen ihrer Mama Martina

Martina Ertl: Der Blick zurück auf eine hervorragende Karriere

Martina Ertl wuchs zusammen mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Andreas, der ebenfalls Skirennläufer war, in Lenggries auf. Als Sechsjährige trat sie dem örtlichen Skiclub bei und nahm an Kinderrennen teil. Während sie das Skigymnasium der Christophorusschule in Berchtesgaden besuchte, wurde sie im Alter von 15 Jahren in den DSV-Nachwuchskader aufgenommen.

Silber bei den Olympischen Spielen 1994 und 1998

Ihre ersten Weltcup-Rennen bestritt Ertl in der Saison 1990/91. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville kam sie im Slalom zum Einsatz, den sie auf dem 15. Platz beendete. Der Durchbruch gelang ihr in der Saison 1992/93, als sie es schaffte, in allen fünf Disziplinen zu punkten. Bei der WM 1993 gewann sie die Bronzemedaille im Riesenslalom. Bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer wurde die Lenggrieserin Zweite im Riesenslalom. Es folgten die ersten Weltcup-Siege, bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano holte Ertl die Silbermedaille in der Kombination.

Kombinations-Weltmeisterin 2001

2001 feierte sie den Weltmeistertitel im Kombinations-Wettbewerb. Bei den Olympischen Spielen 2002 schlug die Skirennläuferin erneut in der Kombination zu: Bronze. Den letzten Höhepunkt ihrer Karriere erlebte Ertl bei der Weltmeisterschaft 2005 in Santa Caterina: Zusammen mit ihrem Bruder Andreas gewann sie die Goldmedaille im erstmals ausgetragenen Mannschaftswettbewerb. 2006 bestritt sie ihre letzten Olympischen Spiele und ihre letzten Weltcup-Rennen.

"Die größten Olympia-Momente waren die Medaillen an sich; der Riesenslalom in Lillehammer, der war etwas ganz Besonderes, weil die Spiele so toll waren und das Publikum. Und natürlich auch der Dreifachsieg von uns Deutschen in Nagano - das war unvergesslich." Martina Ertl