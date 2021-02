Romed Baumann: Der aussortierte Österreicher wird zum DSV-Helden

Von ganz unten zu Silber

Vor zehn Jahren hatte Baumann schon einmal in einem Super-G auf dem Podest im Weltcup gestanden. Zwei Mal gewann er zuvor eine WM-Medaille, 2011 Silber mit dem Team und 2013 Bronze in der Kombination - alles unter österreichischer Flagge. Das Rennen seines Lebens aber fuhr er erst an diesem Donnerstag, auf einem tückischen Kurs, auf dem sich Baumann wohlfühlte wie nur wenige. Der 35-Jährige hatte das nötige Quäntchen Glück, das ihm zuvor in seiner Karriere zumeist verwehrt blieb. Maier sollte mit seinem Bauchgefühl wohl recht behalten, nach dem bedeutendsten Erfolg für den DSV in einem Super-G bei einer WM lobte der Bundestrainer: "Wir fahren mit einer kleinen Sensation nach Hause. Wir haben mit dem Romed was geschafft, was keiner uns und ihm zugetraut hätte".