Roman Kurz, der Hüttenprofi vom Matrashaus

Roman ist Hüttenwirt auf dem Matrashaus in 2.941 Metern Höhe, direkt auf dem Gipfel des Hochkönig, und der neue "Bergmensch" in der Bergauf-Bergab-Webserie. Seine Schutzhütte ist weit und breit der höchste Punkt. Extrem ausgesetzt, aber eben auch extrem schön: Berühmt sind die Sonnenauf- und -untergänge direkt überm Horizont. Saison für Saison zieht es den Berchtesgadener wieder herauf, um an diesem abgelegenen Ort für die Bergsteiger da zu sein.

Hinter der Hütte nur noch Abgrund

Der Hochkönig liegt im österreichischen Bundesland Salzburg, ist aber der höchste Berg der Berchtesgadener Alpen am Südende des Steinernen Meers. Rund 1.500 Meter stürzen die Wände hinter dem Matrashaus in die Tiefe. Mittendurch führt der berühmt-berüchtigte "Königsjodler“, einer der längsten Klettersteige der Ostalpen. Rund zehn Stunden brauchen Kletterer dafür, am Matrashaus angekommen stecken ihnen 1.700 Höhenmeter in den Knochen.

Einen leichten Aufstieg gibt es nicht

Wie der Königsjodler sind alle Wege, die auf das Matrashaus führen, lang und anspruchsvoll, selbst der Normalweg. Damit ist die Hütte des ÖTK (Österreichischen Touristenklubs) vom Charakter her eine echte Bergsteigerunterkunft. Die Ver- und Entsorgung erfolgt aufwendig via Helikopter – wenn er denn fliegen kann. Direkt an der Abbruchkante gelegen, ist das Haus extremem Wetter mit starken Winden und ständig wechselnden Sichtverhältnissen ausgesetzt.

Berühmte Sonnenuntergänge, berüchtigte Wetterwechsel

Keine leichte Aufgabe also für Roman, der die Hütte seit über 20 Jahren führt. Die Webserie Bergmenschen beobachtet in sechs Folgen ihn und seine Gäste. Viele steigen herauf, um einen spektakulären Sonnenaufgang zu erleben, viele suchen die Herausforderung auf den anspruchsvollen Steigen und Klettereien. Viele überschätzen sich dabei - oder unterschätzen, dass im hochalpinen Gelände das Wetter schnell kippen und die sommerliche Bergtour im Schneesturm enden kann.