Rollstuhlbasketball: Starkes Debüt von Ambergerin

Für die querschnittsgelähmte Svenja Mayer aus Amberg ist es die erste Teilnahme an den paralympischen Spielen. Ihr Debüt kann sich sehen lassen. Heute Nacht (2 Uhr MEZ) kam ihr Rollstuhl-Basketball-Team, das in Rio Silber und davor in London sogar Gold gewonnen hatte, zu einem ungefährdeten 77:58 (45:25)-Erfolg gegen Australien.

Durchgang zwei: Sieg so gut wie sicher

Mit dem Sieg gegen Australien haben die Frauen um Fahnenträgerin Mareike Miller einen perfekten Start in ihre Medaillenmission hingelegt. Miller überragte mit 30 Punkten. Schon nach dem ersten Viertel führte das Team von Coach Dennis Nohl mit elf Zählern und baute den Vorsprung bis zur Pause kontinuierlich aus. In Durchgang zwei geriet der Auftaktsieg für die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen nie mehr ernsthaft in Gefahr.

Nächstes Gruppenspiel gegen Vize-Weltmeisterinnen

Am Freitag (27.08.2021) dürfte es für Svenja Mayer und ihre Mannschafts-Kolleginnen im zweiten Gruppenspiel gegen die Vize-Weltmeisterinnen aus Großbritannien deutlich schwerer werden, zum nächsten Sieg zu kommen. Anschließend stehen noch die Vorrunden-Partien gegen Kanada (28.08.2021) und Japan (29.08.2021) an. Jeweils die ersten vier Teams aus den zwei Fünfer-Gruppen ziehen ins Finale ein.

Männer verlieren Auftakt

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben dagegen einen Coup gegen die USA knapp verpasst. Gegen den Paralympics-Sieger von Rio führte das Team von Bundestrainer Nicolai Zeltinger im dritten Viertel mit 40:30 und verlor letztlich doch noch mit 55:58.