Roger Stilz wird neuer Sportchef bei Jahn Regensburg

Roger Stilz ist der neue Sportchef beim SSV Jahn Regensburg, wie der Zweitligist heute bekanntgab. Der gebürtige Schweizer ist in dieser Funktion Nachfolger von Christian Keller, der den Verein nach acht Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Über den HSV und den Club zum Jahn

Mit Roger Stilz präsentiert der Jahn eine überraschende Personalie, den Namen hatte niemand auf der Rechnung. Roger Stilz ist Sportdirektor beim belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren. Der 44-Jährige war Co-Trainer beim HSV und dem 1. FC Nürnberg. Vor allem hat er mehrere Jahre das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli geleitet. Bis Mitte November ist Roger Stilz noch als Sportdirektor in Belgien tätig.

Sein Amt in Regensburg tritt er am 1. Dezember an. Damit ist der Posten des sportlichen Leiters beim SSV Jahn einen Monat lang vakant.

Jubel bei Kellers Abschied

Beim 3:0-Auswärtssieg des SSV Jahn am vergangenen Wochenende in Ingolstadt war der bisherige Sportchef Keller unter großem Jubel von Mannschaft und Fans verabschiedet worden. Das Team um Kapitän Benedikt Gimber warf den scheidenden Geschäftsführer Christian Keller wie einen Meistertrainer mehrmals in die Luft. Die mitgereisten Fans skandierten "Christian Keller".

Der Jahn-Macher verlässt den Verein nach acht Jahren auf eigenen Wunsch auf dem Höhepunkt des eigenen Schaffens. "Wir sind Zweiter und haben 25 Punkte nach zwölf Spielen. Wahnsinn", sagte Keller am Sonntagnachmittag stolz und gerührt.

"Ein Riesenglück für alle"

Am Spielfeldrand umarmten sich Trainer Mersad Selimbegovic und Keller nach dem Prestigeerfolg lange und herzlich. "Für uns ist es ein Riesenglück, dass er bei uns war. Er hat uns allen die Richtung vorgegeben, dass Bodenständigkeit wichtig ist. Er hat ein Supergespür für das Fußballgeschäft, für Spieler, für Trainer. Wir müssen genau auf dem Weg weitermachen, auf den er uns gebracht hat", schwärmte Selimbegovic von Keller im ARD-Interview.