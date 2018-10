Rödinghausen ist bereit für den FC Bayern

In der kleinen Gemeinde in Ostwestfalen herrscht vor der Partie gegen den Rekordmeister Ausnahmezustand. Da das Häcker Wiehenstadion nur knapp 2.500 Zuschauer fasst, zieht der Club für die Pokalbegegnung gegen den FC Bayern ins 40 Kilometer entfernte Osnabrück. Der SV Rödinghausen empfängt die Bayern im Stadion an der Bremer Brücke, wo mehr als 16.600 Zuschauer Platz finden.

SV Rödinghausen - Regionalligist mit Ambitionen

Der außerhalb Ostwestfalens kaum wahrgenommene Verein entstand im Jahr 1970 aus einer Fusion. Inzwischen hat sich der SV Rödinghausen dank der finanziellen Hilfe eines großen Küchenherstellers und ehrgeiziger Pläne in den vergangenen zehn Jahren beachtlich entwickelt. In diesem Zeitraum schaffte der Klub den Sprung aus der Kreisliga bis in die viertklassige Regionalliga, wo die Mannschaft derzeit auf Rang fünf in der Spitzengruppe rangiert. Und soll nicht das Ende des Weges sein. Vor allem aber will sich der Verein im nächsten Jahr wieder für den DFB-Pokal qualifizieren.