Rodlerinnen im Schneechaos chancenlos - Loch erfolgreich

Die Weltmeisterin und Weltcup-Führende Natalie Geisenberger belegte bei irregulären Bedingungen am Ende nach nur einem gewerteten Lauf den zweiten Platz hinter der Italienerin Sandra Robatscher, die erstmals eine Weltcuprennen gewann. Bei heftigem Schneefall auf der kaum überdachten Bahn, die immer wieder freigeschaufelt werden musste, landete Tajana Hüfner auf Platz sieben. Julia Taubitz (24.) und Dajana Eitberger (25.) hatten mit dem Ausgang des Rennens wenig zu tun.

Erster Weltcup-Sieg für Loch

Bereits am Samstag hatte sich Felix Loch eine Woche nach dem WM-Sieg seinen ersten Weltcupsieg in diesem Winter gesichert. Der 29-Jährige konnte nach der zweitbesten Zeit im ersten Lauf noch am Österreicher Reinhard Egger vorbeiziehen. Dritter wurde Lochs Teamkamerad Johannes Ludwig, der auch weiterhin das Gesamtklassement anführt. Bei den Doppelsitzern kamen die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken diesmal auf Rang zwei hinter den österreichischen WM-Dritten Thomas Steu/Lorenz Koller. Das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm, das bei der Heim-WM vor einer Woche nur 14. wurde, landete auf Rang vier.