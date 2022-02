Rodlerin Natalie Geisenberger - Kritikerin und Kandidatin

"Wenn ich gesagt hätte, ich fliege nicht, dann hätte sich in China genau nichts verändert." Tweet von Natalie Geisenberger

Natalie Geisenberger hatte vorolympische Tests auf der Rodelbahn in Peking absolviert und dabei von schockierenden Bedingungen berichtet. Sie erwog sogar einen Verzicht auf die Spiele, revidierte diesen jedoch. "Da braucht es mehr als einzelne, ganz wenige Athleten, die boykottieren", so Geisenberger. Sie ist also in China dabei.

Nach Baby-Pause gleich wieder erfolgreich

Für die 33-jährige Miesbacherin sind Peking bereits die vierten Olympischen Spiele. 2010 in Vancouver musste sie sich noch mit Bronze im Einzel begnügen. 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang holte sie dann jeweils Gold im Einzel und im Team. Seit 2008 trägt sie sich regelmäßig in die Siegerlisten bei Rodel-Großereignissen ein - zuletzt bei den Europameisterschaften in St. Moritz im Januar 2022. Selbst eine Babypause 2019/2020 konnte sie also nicht bremsen. Neben dem vierfachen Olympia-Gold holte sie auch neun WM-Titel.

Harte Konkurrenz - auch im eigenen Lager

Geisenberger hat eine beeindruckende Weltcupbilanz: 52 Siege im Einzel, 22 in der Teamstaffel, sieben Gesamtweltcupsiege hintereinander und dann noch einen 2020/21 nach der Babypause. In diesem Winter reichte es für die 33-Jährige in dieser Kategorie allerdings "nur" zu Rang drei, die DSV-Konkurrentin Julia Taubitz lief ihr vorläufig den Rang ab. Mit Anna Berreiter kann noch eine weitere Rodlerin aus dem eigenen Lager Geisenberger gefährlich werden. Aber auch die Österreicherin Madeleine Egle oder Tatjana Iwanowa aus Russland gehören zum Kreis der Favoritinnen.

Erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin?

Bislang hält die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein die Position als erfolgreichste deutsche Winter-Olympionikin. Die Berlinerin, die nun zum achten Mal bei Winterspielen antritt, liegt mit fünf Gold- sowie je zwei Silber- und Bronzemedaillen vorn. Doch die 49-Jährige gehört in Peking nicht zu den Medaillenkandidatinnen. Sollte Geisenberger in China im Einzel und im Teamwettbewerb triumphieren, würde sie sich mit sechsmal Gold an die Spitze des Rankings setzen.