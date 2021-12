Rodlerin Geisenberger zieht Olympia-Absage in Betracht

Olympia-Absage für Natalie Geisenberger möglich

Dort durften die Bob- sowie Skeletonfahrer und die Rodler die Olympia-Bahn in den vergangenen Wochen bereits ausprobieren. Und die Zeit in China hat einen bleibenden Eindruck bei den deutschen Top-Fahrern hinterlassen. Große Lust, noch einmal dorthin zu fahren, breitet sich jedoch gerade noch nicht aus.

"Die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt noch einmal hinzufahren." Rodlerin Natalie Geisenberger

Auch Rodlerin Natalie Geisenberger hat Zweifel - obwohl Olympia für Geisenberger bislang eine Erfolgsgeschichte war: Im russischen Sotschi und im koreanischen Pyeongchang hatte sie jeweils im Einzel und im Team gewonnen – hinter einer Fortsetzung in Peking aber stehen aktuell viele Fragezeichen.

Geisenberger: Für einen Weltcup auf keinen Fall wieder dorthin

Für einen Weltcup würde sie aktuell nicht mehr nach Peking reisen: "Nein auf gar keinen Fall. Mit den Erfahrungen definitiv nicht für einen Weltcup oder eine Weltmeisterschaft," erklärte die 33-Jährige im Sportschau-Interview mit BR-Reporter Tobias Barnerssoi. "Und, ich muss ganz einfach sagen, ich überleg jetzt selbst für die Olympischen Spiele - mit den Erfahrungen von jetzt - ob ich mir das noch einmal antun würde."

Katastrophaler Umgang mit den Sportlern, denen nicht erklärt wurde, warum sie nach dem Flug isoliert wurden, unmögliche Coronatest- und Trainingszeiten (getestet wurde morgens um 5.30 Uhr und dann wieder um 23 Uhr), das alles zehrte an den Nerven der in einem Hotel eingesperrten Sportler. Die ganze Geschichte gibt es in Wintersport im Ersten am Samstag zwischen 10 und 11 Uhr.

"Es wäre ein sehr, sehr harter Schritt, weil die Olympischen Spiele für einen Sportler das Größte sind. Und letztendlich, wenn ich jetzt zuhause bleibe – sollte ich mich qualifizieren – ganz einfach ein anderer Name auf der Ergebnisliste steht. Aber die Bedingungen, die wir da vor Ort erlebt haben, die sprechen dafür, da nicht unbedingt noch einmal hinzufahren, ja." Zum jetzigen Zeitpunkt will sie sich noch nicht festlegen. "Aber einfach wird’s nicht."

