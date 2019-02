Rodlerin Geisenberger holt siebten Gesamtweltcup in Folge

Zweite wurde die Russin Viktoria Demtschenko vor Dajana Eitberg aus Ilmenau. Den zweiten Platz im Gesamt-Weltcup erreichte die deutsche Nachwuchshoffnung Julia Taubitz, die in Sotschi Fünfte wurde. Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner (fünf WM-Titel, fünf Gesamtweltcupsiege) belegte im letzten klassischen Weltcup-Rennen ihrer 21-jährigen Karriere den siebten Platz.

"Ob ich den Gesamtweltcup zum ersten, zweiten oder siebten Mal gewinne, ist mir nicht so wichtig", sagte die 31-jährige Geisenberger: "Aber natürlich ist das schön und macht mich stolz." Geisenberger hatte in diesem Winter bereit die WM in Winterberg und die EM in Oberhof gewonnen. "Das ist schon ziemlich geil. Dass es in dieser Saison alles so aufgegangen ist, macht mich stolz und glücklich", so Geisenberger.