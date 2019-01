vor 24 Minuten

Rodlerin Geisenberger gewinnt WM-Gold

Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hat ihre Ausnahmestellung auch bei der Heim-WM in Winterberg bewiesen und ist zum vierten Mal Rodel-Weltmeisterin. Die 30-Jährige führte am Samstag souverän einen deutschen Doppelsieg an.