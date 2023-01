"Ein geiler Tag" - erstmals WM-Gold für Rodlerin Berreiter

Artikel mit Video-Inhalten

Rodlerin Anna Berreiter aus Berchtesgaden ist in Oberhof zu ihrem ersten WM-Titel gerast. Überschwänglich feierte sie ihren ersten großen Titel an einem Tag, an dem das deutsche Rodel-Team glänzte: "Geiles Team, geile Stimmung, geile Leute."