Rodler Loch spricht über die verzwickte Lage in Peking

Im eigens für die Winterspiele (4. bis 20. Februar) neu erbauten Yanqing Sliding Center finden derzeit ausgiebige Trainingsläufe statt. Am 20./21. November wird dort auch die neue Weltcup-Saison eröffnet.

Loch und Geisenberger in Turbulenzen

Jetzt sind die deutschen Rodler um Natalie Geisenberger und Felix Loch beim Training – unter Coronabedingungen in Peking. Lochs Teamkollegin Geisenberger wurde wegen einem vermeintlichen Flugzeug-Sitzplatz in der Nähe von Coronapatienten isoliert und kritisierte das anschließende Vorgehen.

"Den ganzen Tag auf dem Zimmer rumsitzen"

Der dreifache Olympiasieger Loch gehörte immerhin nicht zu dieser Kontaktgruppe. Trotzdem hat auch er mit den Schwierigkeiten zu kämpfen, erzählte er im Interview mit BR24 Sport. Auch er war in den ersten Tagen in China auf dem Zimmer isoliert. Das Essen wurde vor die Tür gestellt. Daher kann er die Kritik Geisenbergers nachvollziehen. "Das ist frustrierend, wenn du den ganzen Tag auf dem Zimmer sitzen musst und nur zum Training an die Bahn rausdarfst", sagt Loch.

Schwierigkeiten erwartet, aber nicht mal die "Rodler-Familie" hilft

Ihm war aber von Anfang an klar, "dass die Chinesen diese strikten Regeln haben". Deshalb habe er eigentlich seine Erwartungen im Vorfeld heruntergeschraubt. Doch dann kam es so: "Immer mit Maske, egal wo wie und wann, immer desinfizieren", erklärt der Rodler. Das sei "schon eine ganz schöne Herausforderung". Und das auch noch in einem fernen fremden Land. In solchen Situationen sei das Team eigentlich "wie eine Familie". Da sei es schon blöd", wenn man nicht mal mit den anderen reden kann. Nach den "kleinen Startschwierigkeiten" werde es jetzt aber "Tag für Tag immer besser".

Loch erarbeitet sich die tückische Olympia-Bahn

Obwohl die Vorbereitung also nicht immer optimal lief, ist der 32-jährige zuversichtlich, was die Rennen angeht. Loch kommt mit der Bahn in Peking nämlich "eigentlich zurecht", obwohl sie "die ein oder andere Tücke hat". Eine Olympia-Bahn solle schließlich ja auch "nicht zu leicht sein". Einen ersten Trainingsunfall hat es dort auch schon gegeben. Für Loch steht trotzdem fest: Man müsse sich dort "von Lauf zu Lauf immer mehr erarbeiten".

Riesen-Bauwerk: "Muss man so klotzen?"

Einen Seitenhieb konnte sich der mit 13 Weltmeistertiteln höchst erfolgreiche Sportler dann doch nicht verkneifen. Das neue Yanqing Sliding Center "ist und bleib ein Riesen-Bauwerk". Deshalb stellt sich für Loch durchaus die Frage: "Muss man unbedingt so protzen?" Die Diskussionen über die Winterspiele in Peking scheinen kein Ende zu finden.