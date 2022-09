Rodler Felix Loch will noch 2026 bei Olympia starten

"Mir macht das einfach Spaß. Es ist einfach mein Beruf, mein Job, mein Traum, ich lebe das einfach", sagte der 33-Jährige in der Talksendung. Und weiter: "Keine Ahnung, wie lange ich da noch runterfahre, aber vier Jahre auf jeden Fall noch."

Die Spiele in Italien seien nur drei, dreieinhalb Stunden vom Königssee entfernt. "Es wäre cool, wenn das funktioniert. Es ist auf jeden Fall das große Ziel, da geht's hin." Loch ist mit drei Olympiasiegen, 13 Weltmeistertiteln und sieben Gesamtweltcupsiegen einer der erfolgreichsten Rennrodler der Nation. Er hat alles gewonnen.

Bundestrainer keine Option für die Zukunft

Das Verhältnis zu seinem Vater, der gleichzeitig Rodel-Bundestrainer ist und einen Vertrag bis 2026 besitzt, sieht er inzwischen gelassen. "Seit vielen vielen Jahren ist das für mich ganz normal, dass der Papa dabei ist. Es waren ja bisher nicht so viele Punkte, wo er mich großartig viel kritisieren konnte." Es sei auch nie so gewesen, dass es hieß "der Loch ist nur dabei, weil der Vater Bundestrainer ist." Papa Norbert zu beerben kommt für Felix übrigens nicht in Frage: "Das ist viel ein Bürojob, ich kann nicht am Schreibtisch sitzen."

Zerstörte Rodelbahn am Königssee: "Riesengroßer Kraftakt"

Was die Bob- und Rodelbahn am Königssee betrifft, die vor eineinhalb Jahren von einem Erdrutsch zerstört wurde, ist Felix Loch skeptisch. Er hoffe, dass es "so schnell wie möglich" wieder möglich sein wird, dort zu fahren, "aber es wird wohl noch ein paar Jahre dauern". Der Ausfall betreffe nicht nur ihn und die Profis, sondern vor allem die Kinder: "Ich sehe, dass uns der Nachwuchs flöten geht leider. Weil die Kinder kannst du nun mal nicht so lange bei der Stange halten. Es ist ein riesengroßer Kraftakt von den Nachwuchstrainern, die Kids bei der Stange zu halten."