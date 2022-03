Felix Loch nach Ukraine-Reise: "Weiß nicht, was man sagen soll"

Felix Loch, einer der erfolgreichsten deutschen Rennrodler, war mit "Athletes for Ukraine" in Polen an der ukrainischen Grenze. "Wir arbeiten mit einer Hilfsorganisation aus Rosenheim zusammen", die habe ihnen bei der Organisation geholfen, sagt Loch im Interview bei der Radiowelt auf Bayern 2.

Am Ende sind acht Busse, drei vom Deutschen Skiverband, zwei vom Bob- und Schlittenverband Deutschland und Vereinsbusse aus der Region, zusammengekommen, die Hilfsgüter an die ukrainische Grenze brachten und insgesamt 47 Frauen und Kinder mit zurücknehmen konnten.

Gewaltige logistische Leistung

"Wo wir die Hilfsgüter abgegeben haben, waren sie sehr dankbar", berichtet Loch. Danach ging es zum Auffanglager in Medyka. Ein großes Logistikzentrum, das in Polen zur Verfügung gestellt wird. "Was super organisiert ist", erzählt der Rodel-Olympiasieger. Was dort geleistet wird, "sei gewaltig".

Bittere Entscheidung, wer mitkommen kann

"Ganz, ganz, bitter" war für ihn dann die Entscheidung, wen sie mitnehmen. "Weil, wer zuerst kommt, malt zuerst." Es waren Familien mit Kindern, die seit Tagen auf der Flucht waren. Die Situation sei für alle nicht einfach gewesen: "Man muss in ein fremdes Auto einsteigen und man muss in ein fremdes Land fahren", dass sei schon "extrem krass".

Bei der Rückfahrt habe seine Frau "einfach vier, fünf Stunden nur geweint", erzählt der 32-Jährige von der sehr emotionalen Reise. Sie hätten sich nicht unterhalten können, weil jeder zunächst für sich sortieren musste, was passiert ist. "Man weiß nicht, was man sagen soll", so Loch.

"Ich werde nie vergessen was wir in den letzten Stunden gesehen und erlebt haben. Es verändert einfach alles! Dieser Krieg muss aufhören! Alle Kriege müssen aufhören!!" Felix Loch auf Instagram

Wie geht es für die Ukrainer jetzt weiter

Der BLSV habe den Geflüchteten zunächst für zwei Tage ein Sportcamp in Inzell zur Verfügung gestellt. Zum Runterkommen, zum Ankommen, "für sich sein. Jede Familie hat erst mal ein Zimmer gehabt." Die meisten, die mitgekommen sind, hätten in Deutschland Verwandte und Freunde, wo sie zunächst einmal hinkönnen. Aber nicht alle. "Sie wollten nach München und dort sehen, wie es weitergeht."

Sportler wollen Reichweite nutzen um zu helfen

"Wir Sportler haben eine unglaubliche Reichweite in den ganzen Medien", erklärt Loch die Aktion. Auch der ehemalige Skirennfahrer Markus Wasmeier war schon mit drei Transportern in der Ukraine und brachte Hilfsgüter.

Jetzt gehe es zunächst darum, Spenden zu sammeln, um die ersten Aktionen weiterzuführen. Im zweiten Schritt soll der Verein auch die Sportler, die jetzt flüchten müssen, unterstützen, erzählt Loch. "Dass die ihren Sport auch weitermachen können."