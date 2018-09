21.09.2018, 09:33 Uhr

Roding hat einen Gewichtheber-Bundesligisten

Der morgige Gewichthebe-Wettbewerb in Roding ist der Saisonauftakt 2018/19 für die erste Bundesliga in dieser Sportart. Schon seit Jahrzehnten sind Gewichtheber aus der kleinen Stadt in der obersten Liga vertreten. Ein Besuch beim "TB 03 Roding".