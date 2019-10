Rodelteam im Umbruch: Berreiter hofft auf Weltcupchance

Durch die Babypausen und Rücktritte des etablierten deutschen Damen-Trios Geisenberger, Eitberger und Hüfner bietet sich gleich drei talentierte Nachwuchsrodlerinnen in der neuen Saison die Chance, im Weltcup zu starten. Die 19-jährige Junioren-Weltmeisterin Cheyenne Rosenthal (Altenberg), die 21-jährige Jessica Tiebel (Altenberg) und auch eine Bayerin - die 20-jährige Anna Berreiter aus Berchtesgaden - konkurrieren um Weltcupstarts in der neuen Saison.

Gesetzt ist nur Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, die schon seit 2015 im Weltcup startet. Dahinter wird Bundestrainer Norbert Loch wohl von Weltcup zu Weltcup entscheiden. Zwar hat er für das Quartett auch vier Weltcupplätze zur Verfügung. Passt aber die Leistung im Training nicht, will er "nicht einfach nur den Bus vollmachen."

Von Anna Berreiter hält der Bundestrainer, der sein Team derzeit am Königssee auf die neue Saison vorbereitet, viel. "Sie hat sehr gute athletische Werte, die Kraftwerte stimmen, im Startbereich ist sie für ihr Alter schon sehr gut ausgebildet, sie hat eine sehr gute Technik" - viel Lob von Loch vor dem Saisonstart für Talent Berreiter. Jetzt muss sie das nur auch im Weltcup auf die Bahn bringen.

Gesamtweltcupsieg knapp verpasst

Im Junioren-Weltcup in der vergangenen Saison klappte das phasenweise bestens: Berreiter feierte ihre ersten Weltcupsiege und führte bis zum letzten Rennen den Gesamtweltcup überlegen an. Doch beim Finale in Oberhof patzte sie und beendete die Saison auf Platz drei.

Berreiter geht entspannt in den teaminternen Konkurrenzkampf

Berreiter selbst bleibt trotz der unverhofft frühen Weltcupchance bei den "Großen" gelassen. "Ich freu' mich drauf, ich will's auch unbedingt schaffen", sagt sie. Berreiter weiß, dass ihre Teamkolleginnen Rosenthal und Tiebel gleichzeitig ja auch Konkurrentinnen sind. "Es wird auf jeden Fall schwierig, sich durchzusetzen", sagt sie, "aber alles ist möglich und ich bin gespannt, was passiert."