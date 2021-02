vor 34 Minuten

Rodeln: Loch verpasst Krönung seiner Weltcup-Saison

Felix Loch hat die Krönung seiner herausragenden Weltcup-Saison verpasst. Der Berchtesgadener fuhr beim letzten Saisonrennen in St. Moritz auf den dritten Platz und wurde somit erstmals in diesem Winter in einem klassischen Weltcuprennen geschlagen.