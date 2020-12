Rodeln: Loch fährt von Rang 17 zum Sieg

Im ersten Lauf lag Loch (Berchtesgaden), der bereits das Auftaktrennen in Innsbruck gewonnen hatte, noch mehr als eine halbe Sekunde hinter dem führenden Russen Repilow, der vor ihm in den zunehmend wässrigen Eiskanal in Sachsen gegangen war. Im zweiten Lauf durfte dann Loch eher starten - und nutzte diesen Vorteil mit einer fehlerfreien Fahrt. Am Ende lag er 0,303 Sekunden vor dem zweitplatzierten Max Langenhan (Friedrichroda), der als 16. des ersten Laufs ein ähnlich starkes Comeback wie Loch hinlegte. Platz drei ging an den Letten Kristers Aparjods. Repilow fiel auf Rang fünf zurück.

Schwierige Wetterverhältnisse

Auch die weiteren deutschen Starter kamen bei warmen und sehr windigen Verhältnissen in Altenberg zunächst nicht zurecht, arbeiteten sich dann aber noch nach vorne. So wurde Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) guter Sechster, den zehnten Rang belegte Sebastian Bley (Suhl). Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig (Oberhof) verpasste als Elfter die Top Ten. Loch bewahrte die Athleten des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) vor einem Wochenende ohne Sieg, nachdem sich am Samstag die Frauen um Natalie Geisenberger (Miesbach) sowie die Doppelsitzer um die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) mit ihren zweiten Plätzen knapp geschlagen geben mussten.