Rodeln: Geisenberger beim Heimweltcup geschlagen

Rodlerin Natalie Geisenberger muss sich beim Weltcup in ihrem "Wohnzimmer" am Königssee mit Platz zwei begnügen: Der Sieg ging an Julia Taupitz. Die deutschen Damen präsentierten sich insgesamt in Bestform und belegten vier der ersten fünf Plätze.