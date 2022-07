Rodeln: Bundestrainer Norbert Loch verlängert bis Olympia 2026

Rennrodel-Bundestrainer Norbert Loch hat seinen Vertrag beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) um weitere vier Jahre bis 2026 verlängert. Damit wird der 60-Jährige, der bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit seinem Team vier Goldmedaillen und zweimal Silber gewann, auch in vier Jahren bei den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die deutsche Crew betreuen.

Für den BSD ist die Verlängerung mit dem Erfolgscoach Loch ein wichtiges Zeichen, nachdem der langjährige Berchtesgadener Stützpunkt-Trainer und Ex-Rodler Georg Hackl im April nach Österreich wechselte.

Frauen-Doppelsitzer als große Aufgabe bis Olympia 2026

Die Winterspiele in Peking waren für Loch die erfolgreichsten seiner Karriere. "Es freut mich sehr, dass der Verband für den nächsten Olympiazyklus mit mir plant und mir die Vertragsverlängerung angeboten hat", sagte der Bundestrainer, der vor großen Aufgaben steht. "Eine große Herausforderung wird das Damen-Doppelsitzer-Thema sein, weil wir dadurch auch einige personelle Umstrukturierungen vornehmen müssen, um diese Disziplin gut betreuen zu können", sagte Loch.

Man wolle dafür sorgen, auch mit dem im olympischen Programm neuen Frauen-Doppelsitzer "die Goldmedaille holen zu können. Weiter muss die große Lücke, die hinter unseren beiden Top-Doppelsitzern Eggert/Benecken und Wendl/Arlt besteht, bis 2026 mit Medaillenkandidaten geschlossen werden", so Loch: "Das haben wir in den letzten vier Jahren leider nicht geschafft."

22 Medaillen bei bislang vier Olympischen Spielen mit Loch

Für den Verband ist die Vertragsverlängerung die Ideallösung. "Es ist nicht immer ganz einfach, ein so erfolgreiches Team wie unsere Rennrodler zu führen. Mit Norbert Loch haben wir einen sehr erfahrenen Trainer, der dieser Aufgabe gewachsen ist", begründete BSD-Sportdirektor Thomas Schwab die Entscheidung.

Loch übernahm den Posten des Bundestrainers 2008 von Schwab. Bei bislang vier Olympischen Spielen führte der 60-Jährige das deutsche Rodelteam zu 22 Medaillen. Die Spiele in Peking waren seine bislang erfolgreichsten als Cheftrainer, am Ende standen vier Gold- und zwei Silbermedaillen zu Buche. Sein Sohn Felix wurde während Lochs bisheriger Amtszeit dreimal Olympiasieger (zweimal Einzel, einmal Team).