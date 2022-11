Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > Rodelbahn am Königssee mit Neustart Ende 2024?

Rodelbahn am Königssee mit Neustart Ende 2024?

Vor über einem Jahr zerstörte ein Unwetter die Bob- und Rodelbahn am Königssee in Teilen. Auch in dieser Saison können keine Weltcuprennen ausgetragen werden. Wenn alles gut geht, kann die Bahn Ende 2024 wieder an den Start gehen.