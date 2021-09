Rodelbahn am Königssee: Athleten und Nachwuchs ausgebremst

Für den dreifachen Olympiasieger ist die Zerstörung immer noch ein harter Schlag: "Die Bahn ist wie mein Wohnzimmer. Ich bin hier aufgewachsen und habe hier das Rodeln gelernt und große Erfolge feiern dürfen", so Loch.

Für die Rodel-Profis sei die Situation zwar schlecht, aber nicht ganz so dramatisch, da sie ohnehin nur drei Wochen pro Saison auf der Bahn am Königsee trainieren und auf andere Bahnen wie beispielsweise in Innsbruck ausweichen können.

Für sich selbst sieht der dreifache Olympiasieger immerhin keinen Wettbewerbsnachteil bei der Vorbereitung auf die anstehende Weltcupsaison und die Olympischen Winterspiele in Peking. "Es geht, es muss gehen. Das große Ziel sind die Spiele im Februar, wo wir am Ende um die Medaillen vorn mitfahren wollen, deswegen versuch ich mir jetzt gar nicht so viele Gedanken zu machen - ob es ein riesen Nachteil für mich ist," erklärt der mehrfache Weltmeister. "Ich versuch einfach das Beste daraus zu machen."

Die große Frage ist jetzt, für wie lange?

Mehr Sorgen bereitet die Situation Thomas Schwab. Denn sollte die Sanierung nach den Standardverfahren mit allen Genehmigungen und Ausschreibungen ablaufen, könne man mit den Bauarbeiten erst 2023 starten. "Dann wäre der Bob- und Rennrodelsport in Bayern tot, das wollen wir nicht", so der Generaldirektor des Bob- und Schlittenverbands.

Ein Wiederherstellungskonzept wäre für ihn unbürokratischer und deutlich schneller. Schwabs Zielsetzung ist, dass die Bahn bis Dezember nächsten Jahres wieder aufgebaut ist. Zumindest bis zum Rodel Damenstart, den der Herren hat es schlimmer erwischt. Das wird länger dauern.

Nachwuchs kann nicht trainieren

Es wäre zumindest ein Hoffnungsschimmer. Denn nicht nur Bob- und Rodelweltcups können bis auf Weiteres nicht am Königssee stattfinden, auch der Nachwuchs bleibt auf der Strecke. Für die Kinder und Jugendlichen sei die zerstörte Bahn eine Tragödie.

Erst Corona und jetzt auch noch diese Naturkatastrophe. "Ich hoffe wirklich, dass viele Kinder dabei bleiben, weil die trifft es im Endeffekt doppelt hart. Letztes Jahr war durch Corona kaum Training und jetzt ist gar kein Training möglich".