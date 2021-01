Rodel-WM: Silber für deutsche Teamstaffel

Die Teamstaffel von Österreich gewann den letzten Wettbewerb bei der 50. Rodel-Weltmeisterschaften in der Eisarena am Königssee. Das Quartett Madeleine Egle, David Gleirscher und Thomas Steu/Lorenz Koller siegte mit 2:43,139 Minuten vor Deutschland und Lettland.

Julia Taubitz und Felix Loch gaben den Doppelsitzern einen soliden Vorsprung mit auf die Fahrt. Doch ausgerechnet Toni Eggert und Sascha Benecken, die bereits zwei WM-Titel am Königssee feiern konnten, patzten, retteten aber immerhin Platz zwei.

Zwölf WM-Medaillen für deutsches Team

Damit gewann das deutsche Rodel-Team in der Eisarena am Königsse am Sonntag die insgesamt zwölfte Medaille bei den Welttitelkämpfen. Nur wenige Stunden vor dem abschließenden Wettbewerb hatten die deutschen Frauen einen Vierfach-Erfolg gefeiert.

