Rodel-Weltmeisterin Berreiter: kurz "vor WM-Party geflüchtet"

Bei den Rennrodel-Weltmeisterschaften 2023 in Oberhof gewann Anna Berreiter aus Berchtesgaden die Titel im Einzel und mit der Teamstaffel sowie im Sprintwettbewerb die Bronzemedaille.

Berreiter feiert "ein Wahnsinns-Teamergebnis"

So eine Bilanz wird gehörig gefeiert, erklärte sie in der Sendung Blickpunkt Sport. Berreiter sei für das Interview "ein bisschen von der WM-Party geflüchtet", sagte sie scherzhaft. In der Tat sei bereits tags zuvor das ein oder andere Bier geflossen, gab sie zu. Schließlich sei das Ganze "ein Wahnsinns-Teamergebnis", da seien natürlich "alle super stolz", sagte sie.

Dabei hatte sie allen Grund, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Mit zwei famosen Läufen war die 23-Jährige Oberbayerin am Samstag zu ihrem ersten WM-Titel gerast. "Ein geiler Tag, ich habe es einfach gefühlt heute", hatte sie danach geschwärmt.

Besondere Freude: kurioserweise über die Bronzemedaille

Inzwischen rückt sie das Ganze sogar schon wieder ein bisschen in ein anderes Licht. Statt ihre Weltmeistertitel betont sie die für sie durchaus überraschende Bronzemedaille. "Im Sprint bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich mir nicht so viel Hoffnungen gemacht, weil es ja eigentlich gar nicht so meine Disziplin ist". Dass es da zu Bronze gereicht hat, habe sie "umso mehr gefreut".