vor 10 Minuten

Rodel-Weltcup: Mit neuen Methoden zu alten Erfolgen

Das deutsche Rodelteam hat im vergangenen Winter seine Dominanz verloren. In der Vorbereitung wählten Natalie Geisenberger, Felix Loch & Co. deshalb neue Wege, trainierten im Ausland und gehen motiviert in die neue Weltcupsaison.