Rodel-Olympiasieger Loch beim ersten virtuellen Doping-Test

Mit diesem Verfahren muss der Dopingkontrolleur die Sportler nicht mehr persönlich besuchen. Vor dem Test ist allerdings viel Schreibkram zu erledigen. Denn als Erstes müssen die Personalien festgestellt werden: Zuerst vom Dopingtester, dann muss sich auch ein Olympiasieger ausweisen.

Danach führt der Athlet, den Test ohne eine weitere Person, alleine an sich selbst durch. Dafür benötigt er eine kleine Apparatur mit rotem Knopf. Drückt man ihn, wird eine Nadel ausgelöst und ein Blutstropfen läuft über eine Filterkarte. "Ein Bienenstich ist deutlich schmerzhafter", sagt Felix Loch. Beobachtet wird alles über Video-Telefonie. Ein Arzt wird dadurch für eine Blutabnahme nicht benötigt. Danach wird alles verpackt und zur nationalen Antidoping-Agentur NADA geschickt. Dieses Verfahren ist im Moment allerdings noch nicht offiziell akkreditiert.

Loch setzt auf seine Vorbildfunktion

Loch macht den Test freiwillig und will damit ein starkes Zeichen für den sauberen Sport setzen. Der 30-Jährige glaubt, dass sein Vorbild bei andere Sportler einen "gewissen Eindruck" hinterlässt. "Die wissen, okay der Loch, der ist da hinterher, dass da was vorangeht. Und das da besser getestet wird." Zudem hofft der Olympiasieger, dass das Netzwerk, "das vielleicht gegen uns arbeitet, gegen den sauberen Sport, irgendwann einfach ganz verschwindet."