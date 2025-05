Münchens Olympia-Ambitionen: "Schönes großes Sportfest"

Deutschland will sich für die Olympischen Spiele 2040 oder 2044 bewerben. Auch München kann sich vorstellen, Gastgeber für das Großereignis zu werden. "Olympia ist natürlich ein schönes großes Sportfest, das jeder Region, wo es stattfindet, genauso wie die Fußball-WM" sehr viel Mehrwert bringt, findet Rodel-Ikone Georg Hackl im Sonntagsstammtisch des BR. Der 58-Jährige hat auf der größten Sportbühne der Welt dreimal Gold und zweimal Silber im Einzel gewonnen.

Mehr zum Thema, heute, 21.45 Uhr im Blickpunkt Sport: Gäste sind Felix Neureuther, OB Dieter Reiter und Para-Athletin Denise Schindler

"'88 in Calgary waren meine ersten Spiele", so Hackl, dessen Laufbahn 2006 in Turin endete. Aktuell ist er Teil des Trainerteams der österreichischen Rodler. Sein Vertrag läuft 2026 aus: "Dann haben wir Olympische Spiele auf der neuen Bahn in Cortina d’Ampezzo. Die jetzt tatsächlich noch fertig geworden ist".

Olympia-Bewerbung: Mitbürger positiv begeistern

Wie es für ihn nach den Olympischen Spielen in Italien weitergeht, weiß der 58-Jährige noch nicht. Er wolle dann nur noch Aufgaben übernehmen, die ihn nicht mehr so stark in Anspruch nehmen.

Den Vorschlag, Olympiabotschafter zu werden und die Spiele nach Deutschland zu holen, quittierte Hackl beim Sonntagsstammtisch mit einem vielsagenden Lächeln: "Das ist ganz schwierig. Das haben wir schon mehrmals probiert, aber das scheitert meistens an der einheimischen Bevölkerung." Deshalb müsse man aus seiner Sicht "einfach auch in der Lage sein, seinen Mitbürger positiv zu begeistern".

Bürgerentscheid noch 2025

In München soll noch 2025 ein Bürgerentscheid über die mögliche Ausrichtung stattfinden. Das hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter Ende März angekündigt. "Bevor wir Geld in teure Planungen stecken, müssen wir wissen, ob die Menschen in München Olympia überhaupt wollen", so der 66-Jährige.