Rockiger Fitnesstrend: Pound

Pound mischt Elemente aus Pilates, Aerobic und Trommeln. Im Kursraum kann es dabei richtig laut werden. In vielen Studios in Bayern steht Pound bereits auf dem Kursplan – ganz neu ist es im Bayreuther Well und Fit. Was es bringt und wie viel Spaß in Pound steckt, hat Anja Bischof fürs Fitnessmagazin herausgefunden.

Trommeln, bis es im Bauch brennt

Elke König ist Pound-Pro im Bayreuther Studio Well und Fit. Mit zwei giftgrünen Drumsticks in den Händen sitzt sie auf einer Matte, Beine angewinkelt, leichte Rückenlage, so dass es im Bauch brennt. Mit den Sticks schlägt sie mal rechts, mal links auf die Matte, dann ein Klick über dem Kopf – wie ein echter Drummer eben.

"Man muss trommeln, man muss Krach machen, das gehört zu Pound dazu." Elke König