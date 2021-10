Robin Krasniqi: Titelverteidigung soll erst der Anfang sein

Beim letzten Mal schlug Krasniqi seinen Konkurrenten Bösel in der dritten Runde K.o. und nahm ihm so spektakulär den WM-Titel im Halbschwergewicht im IBO-Verband. 364 Tage später möchte er bei der Revanche am Samstag (23:40 Uhr/ARD) daran anknüpfen. "Ich möchte erst mal meine Aufgabe am Samstag im Griff haben, aber ich spüre, obwohl ich mit dem, was ich erreicht habe, glücklich bin, dass ich meine Geschichte noch größer machen kann", stellte der 34-Jährige klar.

Krasniqi will hoch hinaus

Der Rückkampf in Magdeburg fungiert zudem als Ausscheidungsfight für einen WBA-Titelkampf. Dominiert wird das Halbschwergewicht derzeit von den russischen Weltmeistern Artur Beterbijew (IBF und WBC) und Dimitri Biwol (WBA).

"Ich will mir selbst beweisen, dass ich den Charakter habe, um noch eine Stufe höher zu gehen. Artur Beterbijew und die anderen - ich sehe mich mit denen in einer Liga", sagte Krasniqi, der bei 51 Siegen (19 durch K.o.) in 57 Profikämpfen steht. Sechsmal ging der Augsburger in seiner Karriere bislang als Verlierer aus dem Ring.