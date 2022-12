Robin Dutt: "Schwächen der Nationalmannschaft lange bekannt"

Robin Dutt, der frühere DFB-Sportdirektor, kritisiert im Interview mit Bayern 2-radioWelt-Moderator Christoph Peerenboom die Fehleranalyse des DFB nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft. "Die Personaldiskussion rund um Oliver Bierhoff und Hansi Flick hat mich geärgert."

Kritik teilweise "an den Haaren herbeigezogen"

Die Themen, für die der zurückgetretene Geschäftsführer und der Bundestrainer kritisiert werden, seien schon seit zehn Jahren bekannt gewesen. Insbesondere die Ausbildung von bestimmten Spielerpositionen war bereits bemerkbar, als es für die deutsche Elf noch gut lief. "Mich hat einfach geärgert, dass wir erneut einen Kopf suchen, als Konsequenz für den Misserfolg dieser Weltmeisterschaft", sagte Dutt.

Die Kritik an Bierhoff und Flick sei inhaltlich nicht stichhaltig. So sei Bierhoff nicht für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich gewesen. "Und dann wurden Dinge innerhalb von ein paar Tagen auskonstruiert, wie falsche Quartierbuchungen. Das finde ich einfach an den Haaren herbeigezogen."

"Klassische Ausbildung liegt brach"

Das Problem der Schwäche der Nationalmannschaft lasse sich nicht an Einzelpersonen festmachen. "Die Struktur an sich muss überdacht werden", forderte Dutt, der zwischen 2012 und 2013 Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes war und inzwischen den Wolfsberger AC in Österreich trainiert. Schon damals habe er auf Schwächen hingewiesen: "Dass die Ausbildung der klassischen Stürmer, des Mittelstürmers, in Deutschland brach liegt. (...) Dass wir keine Außenverteidiger haben und dass wir uns um diese Ausbildung kümmern müssen."

In der Bundesliga gebe es zwar hervorragende Spieler, "aber die Außenverteidiger kommen eben nicht aus Deutschland." Die Ausbildung sei Sache des ganzen Fußballapparats, findet Dutt: "Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die natürlich nicht nur erledigt wird, indem wir einen Kopf austauschen. Sondern wir müssen in der Tiefe über die Struktur sprechen." Doch in den letzten zehn Jahren habe sich nur wenig getan.