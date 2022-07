Robert Lewandowskis Weg zum Bundesliga-Rekordmann des FC Bayern

Zweimal Weltfußballer in München - Müllers Torrekord gebrochen

In Dortmund war Lewandowski ein Bundesliga-Star, in München erwuchs er dann über die vergangenen acht Jahre zum Weltstar. Mit fast unglaublichen Rekordwerten - und eben auch den zwei FIFA-Weltfußballertiteln 2020 und 2021. Als erster Bundesliga-Spieler überhaupt gewann der Stürmer diese Trophäe.

Und mit dem Team? Holte Lewandowski alle Klubtitel - das alleine ja schon 2020/21 unter Hansi Flick. Bislang gewann der Pole zehn Meistertitel - acht mit dem FC Bayern und zwei mit Borussia Dortmund.

Und dann sind da auch noch die Rekorde, Rekorde und nochmals Rekorde. Am 22. September 2015, einem Oktoberfesttag in München wohlgemerkt, erzielte Lewandowski beim 5:1 gegen Wolfsburg als erster Einwechselspieler fünf Bundesliga-Tore. In nur drei Minuten und 22 Sekunden erzielte er dabei den bisher schnellsten Hattrick in der Liga. Es folgte der schnellste Vierer- (5:42 Minuten) und Fünferpack (8:59 Minuten). Lewandowski hatte nach Sprunggelenksproblemen ausnahmsweise mal nicht von Anfang an gespielt.

Pep Guardiola versteht die Welt nicht mehr

Es waren diese 8:59 Minuten, die Pep Guardiola schier "narrisch" machten. "Ich verstehe das nicht. Ich habe noch nie so eine Situation erlebt, weder als Trainer noch als Spieler. Und ich denke, das werde ich auch nicht noch einmal erleben", sagte Guardiola. "Fußball ist manchmal verrückt."

So verrückt, dass Lewandowski später auch die unerreichbar geglaubten Rekorde seines FC-Bayern-Mittelstürmervorgängers Gerd Müller übertrumpfte. 2020/21 schoss er 41 Saisontore, am letzten Spieltag gegen Augsburg gelang ihm der Coup, denn Müller waren in der Saison 1971/72 40 Treffer gelungen. Als Lewandowski in Freiburg zuvor gleichzog, lüftete er ein T-Shirt mit der Aufschrift "4EVER GERD" unter seinem Trikot.

Im gesamten Kalenderjahr 2021 traf der Pole 43 Mal, Müller 1972 42 Mal. Den Rekord von 365 Bundesliga-Toren aber wird er - sollte es zu keiner Rückkehr in die Bundesliga kommen - nicht mehr erreichen. Der im August 2021 verstorbene Gerd Müller erzielte in seiner Karriere 365 Bundesliga-Tore. Lewandowski verlässt die Bundesliga nach 312 Toren.