Robby Naish - die Surf-Legende sucht noch immer die Welle

Es gibt Sportler, denen man ihr Alter wohl niemals ansehen wird. Lothar Matthäus ist so einer, der fränkische Fußballheld, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feierte. Oder eben Robert "Robby" Naish, die US-amerikanische Surf-Ikone. "Wenn man älter wird ist es manchmal hart, weil man zeigen will, dass man nicht älter ist," so Naish, der immer der Beste auf dem Surfbrett sein wollte.

24 Mal Weltmeister

58 Jahre alt ist Naish, der in den 70er- und 80er-Jahren die Surfszene dominierte, mittlerweile. 24 Mal war er Weltmeister, zum ersten Mal mit 13 Jahren.

"Ich bin immer aktiv, jeden Tag am Wasser." In fast perfektem Deutsch erklärt der Wahl-Hawaiianer sein simples Erfolgsrezept: "Ich bin kein Faulpelz."

Surf-Pionier seit Jahrzehnten

Dass er im Profisportbereich logischerweise nicht mehr zu den Besten zählt? "Das ist okay", sagt Naish, der neben dem normalen Surfen auch Kite- und Foil-Surfen sowie Stand-up-Paddling geprägt hat.