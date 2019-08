Robben zum neuen Bayern-Zehner Coutinho: "Er wird einschlagen"

Arjen Robben, dessen ehemalige Rückennummer 10 der Brasilianer Coutinho übernimmt, glaubt fest an seinen Nachfolger: "Er hat große Qualitäten. Er wird dem Verein weiterhelfen. Er wird etwas Zeit brauchen. Mit seinen Fähigkeiten wird er aber einschlagen."

Obwohl die Bayern zunächst geplant hatten, die Nummer 10 zu Ehren Robbens frei zu lassen, wurde sie jetzt in Rücksprache mit dem Niederländer wieder vergeben. Er hat kein Problem damit: "Meine Antwort war ganz einfach: 'Ich will nur das Beste für den Verein'. Und wenn er die 10 bekommt, dann ist alles gut." Zuvor hatten die Bayern ihren Edel-Neuzugang stolz an der Säbener Straße präsentiert.

Klopp glaubt: "Das passt"

Auch Trainer Jürgen Klopp, der Coutinho von 2015 bis 2018 in Liverpool trainiert hatte, gratulierte den Bayern zum Transfer-Coup: "Das ist ein Super-Spieler, ein Super-Junge, und wir haben ihn damals super ungern abgegeben". Coutinho wechselte 2018 von Liverpool nach Barcelona, wo er aber nicht so recht Fuß fassen konnte. "Er ist ein Weltklasse-Spieler, der im richtigen Umfeld seine Leistung bringt", meinte Klopp.

Jetzt versucht Coutinho sein Glück also in München. 8,5 Millionen Euro Leihgebühr und ein Gehalt von 13,5 Millionen netto werden dafür fällig und schüren die Erwartungen. Bayern und Coutinho? "Das passt", glaubt Klopp.

Rivale Dortmund gratuliert

Auch die Bundesliga-Konkurrenten äußerten sich positiv über den Neuzugang der Bayern. "Kompliment! Man kann die Bayern nur beglückwünschen. Es ist gut, wenn ein solcher Name in der Bundesliga spielt", sagte Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer vom ärgsten Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund. BVB-Spieler Julian Brandt meinte: "Ich bin ein Riesen-Fan von ihm. Ich finde, er ist eine Bereicherung für die Bundesliga".

Und auch Spieler Marko Grujic von Hertha BSC Berlin, der mit Coutinho bei Liverpool zusammengespielt hat, ist sich sicher: "Das ist eine große Sache für die ganze Bundesliga, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Coutinho zu sehen. Er ist ein besonderer, ein aufregender Spieler, macht verrückte Sachen."

Gladbachs Eberl wird "angst und bange"

Mancher Bundesliga-Konkurrenten fürchtet aber um die Spannung in der Bundesliga, wenn der Rekordmeister mal wieder dominieren sollte: "Der FC Bayern hat einen großartigen Kader und wenn ich sehe, wer jetzt noch so kommt, da wird mir langsam angst und bange, was die noch alles aufrüsten", sagte Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach.

Ex-Bundestrainer Berti Vogts dagegen äußerte sich skeptisch und verglich Coutinho mit dem Kolumbianer James, den der FC Bayern zuletzt von Real Madrid ausgeliehen hatte. "Warum verlässt ein 27-Jähriger einen Weltclub wie den FC Barcelona? Weil er die Hoffnung aufgegeben hat, sich dort durchzusetzen. Hier kommt vielleicht gar kein Weltstar, sondern ein wahrscheinlich in der neuen Saison Ersatzspieler des FC Barcelona."