Robben bestätigt: Mein letztes Jahr beim FC Bayern München

Hoeneß zeigt sich von Kritik sichtlich getroffen

Sportlich wieder in der Spur und beim Fanclub-Treffen in Kersbach mit Böllerschüssen und Beifall empfangen. Trotzdem teilte Uli Hoeneß den Anhängern im Forchheimer Ortsteil mit, dass er von den teils heftigen Vorwürfen bei der Jahreshauptversammlung "sehr getroffen" sei und dieser denkwürdige Abend doch noch in ihm arbeite. Immerhin war der Bayern-Boss es bislang gewohnt, dass ihm bei Mitgliederversammlungen kritiklos gehuldigt wird und nicht Pfiffe und Buhrufe zu hören bekam wie am Freitag.

"Hier war von einem ganz kleinen Teil der Mitglieder der Versuch unternommen worden, meinen tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident zu beschädigen. Ich muss ehrlich sagen: Ich war schockiert. Ich hoffe, dass es sich wieder ändert, sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern." Bayern-Präsident Uli Hoeneß