Riskante Rückkehr: Kann Jürgen Klinsmann Bundesliga?

Er war das Gesicht des WM-Sommermärchens 2006. Doch Jürgen Klinsmann war auch der Trainer, der beim FC Bayern vor zehn Jahren krachend gescheitert ist. Nach einem halben Jahr in München wirkte er ausgebrannt, ratlos, hilflos, wurde von den Bayern gefeuert. Was folgte waren zwei Jahre als Nationaltrainer, diesmal in den USA.

Jürgen Klinsmann der als Fußballreformator gilt, ist wieder in der Bundesliga angekommen. Diesmal bei Hertha BSC, dem Tabellenfünfzehnten der Bundesliga, der zwar mitten im Abstiegskampf steht.