Risikospiel in Kiew: Bundesligisten erwägen DFB-Boykott

Größerer Kader - aber mit Rumpftruppe nach Kiew

Der Bundestrainer kämpft mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff seit Tagen darum, das zu verhindern. Es würden "alle Maßnahmen so getroffen, dass man davon ausgehen kann, dass wir keinem besonderen Risiko ausgesetzt sind", betonte Löw. Er werde alles tun, damit Neuer und Co. "auch wieder gesund zurückzukommen", versprach er.

Bierhoff warb bei den Klubs um Vertrauen. "Ich finde, dass die Länderspielphase im September gezeigt hat, dass auch unser Hygienekonzept sehr gut greift", betonte er: "Die Vereine wissen, dass wir besondere Sorgfalt an den Tag legen."

Löw will in der kommenden Woche einen größeren Kader nominieren als üblich. Während ein Teil der Mannschaft im Quartier in Köln bleiben könnte, würde er nur mit einer Rumpftruppe nach Kiew fliegen. Angesichts der beiden weiteren Länderspiele jeweils in der rheinischen Metropole gegen die Türkei (7.10.) und die Schweiz (13.10./Nations League) ließe sich so auch die Belastung besser steuern.

Heimspiele in Köln vor Zuschauern?

In Absprache mit Teamarzt Tim Meyer wurde zudem festgelegt, dass die Ukraine-Reise zu einem nicht einmal 36-stündigen Blitzbesuch wird, bei dem der Kontakt zur Außenwelt - wie im September bei den Partien gegen Spanien in Stuttgart und in Basel gegen die Schweiz - abgesehen vom Spiel vermieden werden soll. "Wir werden uns vor Ort weiter im geschützten Kreis bewegen", versprach Bierhoff.

Zugleich hofft der DFB auf Heimspiele vor 9.000 Zuschauern im RheinEnergieStadion. "Grundsätzlich würden wir gerne wieder vor unseren Fans spielen", sagte Bierhoff, wohl wissend, "dass aktuell wieder erhöhte Vorsicht geboten ist, und über allem steht natürlich die Gesundheit."