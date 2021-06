Ringen: Corona-Krise lässt Mitgliederzahlen schrumpfen

Viele Kinder und Jugendliche haben diese Woche ihren ersten Trainingstag seit über einem Jahr. Der Bayerische Ringerverband rechnet allerdings damit, dass er bis zu 15 Prozent an Mitgliedern verloren haben könnte.

Folgen der Corona-Pause nicht abzuschätzen

In Zukunft wird es eng, fürchtet auch der Bundesstützpunkt-Leiter Marcel Fornoff. "Das kann man noch nicht so abschätzen, was die Folgen sind. Wir werden definitiv eine Lücke haben. Über die nächsten paar Monate oder Jahre hinweg. Das merkt man dann auf Meisterschaften, wenn nur noch eine geringe Teilnehmerzahl da ist. Da werden wir in den nächsten Monaten richtig investieren müssen."