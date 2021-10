Ringen: Anna Schell verteidigt WM-Bronze

Schell, die in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm antrat, ist die einzige deutsche Starterin bei dieser WM, die auch an den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer teilgenommen hat. Nach Siegen gegen die Slowakin Zsuzsanna Molnar und Alla Belinska aus der Ukraine unterlag die 28-Jährige aus Unterföhring im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 72 kg der Japanerin Masako Furuichi. Im kleinen Finale setzte sich Schell, die es in Tokio bis zum Viertelfinale schaffte, dann gegen Davaanasan Enkh Amar aus der Mongolei durch.

Dritte Medaille für DRB

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) steht bei den Titelkämpfen in Norwegen nun bereits bei drei Medaillen. Zuvor hatten Freistiler Horst Lehr (Klasse bis 57 kg) Bronze und Nina Hemmer (bis 55 kg) Silber gewonnen. Die WM endet am Sonntag.