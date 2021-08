Ringen: Schell verliert Viertelfinale, Rotter-Focken im Finale

Schell kassierte gegen die Ukrainerin Alla Tscherkassowa in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm eine Schulterniederlage. Nun muss die Münchenerin hoffen, dass ihre Gegnerin ihr Halbfinale gegen die 2019er-Weltmeisterin Tamyra Marianna Mensah (USA) gewinnt und das Finale erreicht. Nur dann dürfte die WM-Dritte von 2019 in der Hoffnungsrunde ran und hätte über diese am Dienstag, an dem sie 28 Jahre alt wird, noch die Chance auf Bronze.

Im Achtelfinale hatte sich Schell zuvor locker mit 7:0 gegen die Ägypterin Enas Ahmed durchgesetzt.