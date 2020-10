Rimparer Wölfe: Saisonstart mit Ambitionen und Fragezeichen

Mit einem Auswärtsspiel im Erzgebirge startet der unterfränkische Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe am Samstag in die neue Saison. Der Saisonauftakt gegen den EHV Aue beginnt um 17.00 Uhr in der Erzgebirgshalle Lößnitz. Die Wölfe fühlen sich "definitiv in der Lage, dort was mitzunehmen", sagte Rimpars Rechtsaußen Felix Karle im Hinblick auf das Spiel. Es sei aber auch klar, dass für einen erfolgreichen Start "einiges zusammenpassen" müsse.

Diese Einschätzung gibt zugleich die Überschrift für die gesamte bevorstehende Saison der Unterfranken. Denn einerseits scheint einiges möglich für die Wölfe, aber es muss eben auch vieles zusammenpassen. Sportlich fühlen sich die Wölfe vor dem Saisonstart "bester Dinge und gut gerüstet", so Christian Graber, der Leiter der Geschäftsstelle, im Gespräch mit dem BR. Zugleich berge die bevorstehende Corona-Saison "so viele Unsicherheiten und Fragezeichen wie noch nie".

Rimpars Sponsoren haben auf Rückzahlungen verzichtet

Da ist zum einen die angespannte wirtschaftliche Lage des Vereins. Die Rimpar Wölfe sind in besonderem Maße von Sponsorengeldern und Zuschauereinnahmen abhängig. In beiden Bereichen sind die Einnahmequellen derzeit unsicher, so dass bisher kein exakt bezifferter Etat feststeht.

Laut Christian Graber konnte kurz vor Saisonstart noch nicht mit allen Sponsoren über ihr künftiges Engagement gesprochen werden. Die größtenteils ehrenamtliche Vereinsführung habe in den vergangenen Monaten einfach zu viele Baustellen gehabt. Bisher zeichne sich aber "ein toller Rückhalt" von Seiten der Sponsoren ab, so Graber. Trotz des Corona-bedingten Abbruchs der vorangegangenen Saison sei der Verein von Rückzahlungen an Sponsoren verschont geblieben.

Erstes Heimspiel soll mit 600 Zuschauern stattfinden

Unsicher und abhängig von der jeweiligen Entwicklung der Corona-Pandemie und den Infektionszahlen in Würzburg ist die Zuschauerfrage bei den Heimspielen in der s.Oliver Arena. Derzeit planen die Wölfe mit dem Szenario, beim ersten Heimspiel am 10. Oktober gegen Hüttenberg 600 Zuschauer in die Halle zu lassen.

Bei den Heimspielen gehen nach derzeitigem Planungsstand 400 Tickets an Dauerkartenbesitzer, 200 Karten sollen jeweils in der Woche vor dem Heimspiel in den Vorverkauf gehen. Eine Abendkasse werde es vorerst nicht geben, so Graber. Die Zuschauer würden dann in Zehner-Blöcken auf die Reihen verteilt, mit Mindestabständen nach allen Seiten. Die finale Genehmigung des Hygiene- und Betriebskonzeptes durch das Gesundheitsamt stehe aber noch aus, sagt Christian Graber.