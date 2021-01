vor etwa einer Stunde

Riiber holt sich das Seefeld-Triple - starkes DSV-Quartett

Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber hat in Seefeld mit dem dritten Sieg das Seefeld-Triple erneut perfekt gemacht. Eric Frenzel verpasste das Podium am Sonntag nur knapp. Insgesamt kamen vier DSV-Kombinierer zum Abschluss in die Top Ten.