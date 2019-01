Rießle startet mit Platz drei ins Kombinierer-Triple

Beim ersten Weltcupsieg des Österreichers Franz-Josef Rehrl kam Rießle auf Platz drei. Nach dem Springen war der Breitnauer noch Sechster, musste sich im Zielsprint des Skilanglaufs über die ungewohnt kurzen fünf Kilometer dem Norweger Espen Björnstad geschlagen geben. Beide lagen 9,4 Sekunden hinter dem Sieger. Platz vier ging an Triple-Titelverteidiger Akito Watabe (Japan/+9,9). Topfavorit Jarl Magnus Riiber (Norwegen/+41,2) landete auf Rang sieben.

Nur Rydzek unter den Top-10

Die weiteren deutschen Asse hatten nach einem mäßigen Springen nichts mit dem Kampf um das Podest zu tun, bleiben aber in Sachen Gesamtwertung in Lauerstellung. Johannes Rydzek (Oberstdorf) wurde Neunter (+44,0), Terence Weber (Geyer) kam auf Rang zehn (+44,4). Manuel Faißt (Baiersbronn) wurde Zwölfter (+45,0). Der viermalige Triplesieger Eric Frenzel (Geyer) als 14. (+45,5) und Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) als 15. (+47,6) können an den kommenden Tagen ebenfalls angreifen.

Triple als Saisonhöhepunkt der Kombinierer

Das Triple ist für die Kombinierer seit 2014 alljährlich der erste Höhepunkt der Saison. Chaux-Neuve ist in der laufenden Saison Ersatzausrichter für Seefeld, das angesichts der dort vom 19. Februar bis 3. März anstehenden nordischen Weltmeisterschaften pausiert. Am Samstag steht ein Wettkampf im gewohnten Umfang (ein Sprung, 10 km Langlauf) an, die Entscheidung fällt am Sonntag, wenn gleich zwei Sprünge und 15 Kilometer in der Loipe folgen.