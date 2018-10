Rießle deutscher Kombi-Meister, Rydzek patzt

Im Einzelwettbewerb in Hinterzarten war der Rekord-Weltmeister aus dem Allgäu wegen eines nicht zulässigen Anzugs ausgeschlossen worden. Auch im Teamsprint lief es für Rydzek nicht. Gemeinsam mit Simon Hüttel startete Deutschlands Sportler des Jahres schon mit einem 40-Sekunden-Rückstand in die Loipe. Das Duo belegte am Ende Rang drei. Sie kamen damit hinter dem siegreichen Team Rießle/Manuel Faißt sowie den Zweitplatzierten Eric Frenzel und Terence Weber auf das Podium.

Doppel-Titel für Rießle

Der 27-jährige Rießle aus dem Breisgau gewann nach seinem Einzeltitel auch den Teamsprint mit Manuel Faißt. Den Einzelwettkampf hatte der Franzose Maxime Laheurte als einziger nichtdeutscher Starter am besten bewältigt. Er landete vor Rießle, dem fünfmaligen Gesamtweltcup-Sieger Eric Frenzel und 26 weiteren deutschen Startern. Laheurte wurde aber im Rahmen der deutschen Meisterschaften nicht gewertet, der Bronze-Platz ging deshalb an Terence Weber.