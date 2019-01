Rießle bei Kombinations-Triple erneut Dritter

Im zweiten Wettkampf der dreitägigen Veranstaltung kam der Schwarzwälder erneut auf Rang drei und geht mit 24,8 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Franz-Josef Rehrl aus Österreich in den abschließenden Wettkampf am Sonntag. Rehrl, der seinen zweiten Weltcupsieg feierte, hatte bereits am Freitag den Auftakt mit einem Sprung sowie dem kurzen 5-Kilometer-Skilanglauf gewonnen und lief am Samstag über die reguläre Weltcup-Distanz (ein Sprung, 10 km) einen Start-Ziel-Erfolg ein.

Weber und Frenzel hoffen noch auf die Gesamtwertung

Die Entscheidung mit den besten 30 der Gesamtwertung fällt am Sonntag mit zwei Sprüngen und 15 Kilometern in der Loipe. Die Abstände werden beim Triple von Tag zu Tag mitgenommen. Terence Weber liegt in der Summe als zweitbester Deutscher auf Rang acht (+57,7). Der viermalige Triplesieger Eric Frenzel (Geyer/+57,9) darf als Neunter noch auf das Gesamtpodium schielen. Deutlich zurück liegen dagegen die beiden Oberstdorfer Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (15./+1:39,1 Minuten) und Johannes Rydzek (16./+1:40,0), die beide am Samstag ihren Sprung verpatzten.